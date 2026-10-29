Gin Kings, Painters pulos 2-0 tinguha

Mga duwa karon:
5:15 pm-Converge batok Rain or Shine
7:30 pm-San Miguel batok Ginebra
Parehong 2-0 nga bintaha ang tinguha sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigbatok sa lainlain nilang kontra karong Biyernes, Oktubre 30, 2026, sa Game 2 sa duha ka crossover quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Gin Kings makighinubganay na sab sa San Miguel Beermen sa premirong duwa samtang ang Elasto Painters makigkumbati sa Converge FiberXers.
Gamit ang pilit nilang depensa hilabi na ngadto sa Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo, ang Gin Kings ningposte og 104-95 nga kadaugan sa Game 1 ning best-of-5 series.
Ning sangkaa, nalimitahan lang sa Gin Kings og tulo ka puntos si Fajardo, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu.
Nisaad si Fajardo nga mobawi ning higayuna.
Nasayod ang Gin Kings niini ug mao kini ang ilang gipangandaman.
“Ngayon, we’re up, but again we cannot rest on that. We know that they will come back strong and we have to be on our toes. We have to be ready come… Friday,” matod ni Ginebra assistant coach Richard Del Rosario, nga napatik sa www.pba.ph.
Sa ilang bahin, ang Elasto Painters ningbangon gikan sa 21 puntos nga pagkalubong aron pakagingon ang FiberXers, 124-120.
Sa mga duwa niadtong Miyerkules, nakaposte og 2-0 nga bintaha ang magsuong puwersa sa TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors human nila gipang-usban pagpukan ang ilang tagsatagsa ka kontra sa laing pa nga quarter-finals series.
Ang Tropang 5G, nga mao ang defending champions, ningmakmak sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 91-73, samtang gipangligsan og balik sa Road Warriors ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 124-117. / ESL