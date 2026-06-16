Gin Kings tropang 5G magtiwas

Game 1: Ginebra 102, TNT 100
Game 2: TNT 101,
Ginebra 94
Game 3: Ginebra 116, TNT 102
Game 4: TNT 106, Ginebra 98
Game 5: Ginebra 100,
TNT 95 (OT)
Game 6: TNT 98, Ginebra 90
Mabalik kaha sa defending champion TNT Tropang 5G ang kasaysayan o mausab kini sa Brgy. Ginebra Gin Kings?
Naa ra ning duha ka mga senaryo ang paingnan sa panagharong og balik sa duha ka mga kampo sugod karong alas 7:30 sa gabii, Hunyo 17, 2026, sa deciding Game 7 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup Finals series sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Sa finals sa niaging tuig ning maong komperensiya, ang Gin Kings nakalabaw unta sa best-of-seven series, 3-2, apan human niini, niposte og duha ka sunodsunod nga kadaugan ang Tropang 5G aron angkunon ang kampyunato.
Nihulma na’g gamay nga mahibalik kining maong senaryo ning higayuna human nidaog ang Tropang 5G sa Game 6, 98-90, niadtong Dominggo, Hunyo 14, nga maoy nakatabla sa series, 3-3.
Labing seguro, determinado gyud ang Tropang 5G nga ibalik ang kasaysayan apan seguradong determinado sab ang Gin Kings nga usbon ang kasaysayan.
Taliwala sa ilang kapildihan sa Game 6, masaligon si Ginebra coach Tim Cone sa ilang purohan ning higayuna.
“We’re gonna feel good about ourselves going into Game 7. We know we can take this, and we’re gonna go for it,” matod ni Cone, nga napatik sa www.pba.ph.
Human sila naggukod sa series, 2-3, nagkanayon si TNT coach Chot Reyes nga gitanom na nila sa ilang dughan ang sunod duha ka mga duwa.
“In our board, we put there ‘96 minutes’ encircled in a heart. We said let’s play the best 96 minutes of our lives — Game 6 and Game 7. And now, we’ve done the first half of that,” matod ni Reyes. / ESL