Gin Kings, tropang 5G nakauna

Nakauna ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang 5G batok sa ilang tagsatagsa ka sister team sa pagsugod sa best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum niadtong Dominggo, Enero 4, 2026.
Ang Gin Kings ninghubog sa defending champions San Miguel Beermen, 99-90, sa main game human gipangbuntog sa Tropang 5G ang Meralco Bolts, 100-95, sa premirong duwa.
Gipangulohan ni RJ Abarrientos ang Gin Kings pinaagi sa iyan 23 puntos samtang nagkumboya og 31 puntos ang reserve players nga sila si Ralph Cu, Jayson David, ug Norbert Torres aron tabangan ang Gin Kings nga maputol ang 10 ka sunodsunod nga kadaugan sa Beermen sa komperensya.
“We’re very aware that they’re the No. 1 team in bench points and we challenged our guys to come out and play,” matod ni Ginebra coach Tim Cone nga napatik sa www.pba.ph.
Sa kinatibuk-an, ningdominar ang resserve players sa Gin Kings batok sa ilang kaparang sa Beermen, 54-29.
Sa panagtambayayong sa mga sakop sa Gin Kings, nasayang ang mangtas nga duwa sa Sugboanbong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo kinsa nirehistro og 27 puntos ug 23 rebounds.
“We got to battle for this one. We’re happy to pull this one out despite June Mar having a big game,” dugang ni Cone.
Sa laing duwa, ang Tropang 5G ningbangon gikan sa 21 puntos nga pagkalubong sa 1st half aron pakagingon ang Bolts.
Puntos matag usa:
1st game
TNT (100) – Oftana 28, Nambatac 17, Pogoy 16, Ganuelas-Rosser 14, Heading 9, Williams 8, Khobuntin 6, Galinato 2.
Meralco (95) – Banchero 16, Cansino 14, Newsome 13, Almazan 13, Hodge 8, Black 6, Reyson 6, Rios 6, Quinto 5, Bates 4, Jose 4. Quarters: 26-38; 46-62; 74-75; 100-95.
2nd game:
Ginebra (99) - Abarrientos 23, Thompson 22, Cu 13, David 10, Torres 8, Rosario 8, J. Aguilar 7, Holt 6, Gray 2.
San Miguel (90) - Fajardo 27, Perez 18, Lassiter 12, Tiongson 8, Trollano 5, Calma 4, Cruz 4, Cahilig 3, Tautuaa 3, Ross 2, Brondial 2, Rosales 2. Quarterscores: 26-18, 48-46, 72-73, 99-90. / ESL