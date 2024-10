Gin Kings,Tropa 2-0 tinguha

Mga duwa karon:

5:00 pm- Rain or Shine batok TNT

7:30 pm- San Miguel batok Ginebra

Parehong mosuway pagkulit og 2-0 nga bintaha ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Talk N’ Text (TNT) Tropang Giga sa ilang pagpakigbatok sa tagsatagsa nila ka kontra sa Game 2 sa duha ka mga best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup karong Biyernes, Oktubre 11, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Gin Kings makigsangka sa igsuon nilang puwersa nga San Miguel Beermen sa main game samtang makigbatok ang Tropang Giga sa Rain or Shine Elasto Painters sa premirong duwa sugod sa alas 5:00 sa hapon.

Sa Game 1 niadtong Miyerkules, Oktubre 9, gipasarasay sa kahubog sa Gin Kings ang Beermen, 122-105, samtang gipangmakmak sa Tropang Giga ang Elasto Painters, 90-81.

Alang ni Ginebra coach Tim Cone, ang dako nilang daog sa premirong duwa sa series dili senyales nga aduna sila’y dakong bintaha batok sa Beermen.

Gipasabot ni Cone nga tataw ang kahago sa Beermen tungod kay ning-agi pa kini og deciding Game 5 sa quarter-finals series batok sa Converge FiberXers ug ningduwa pa kini sa East Asia Super League (EASL).

“It’s really hard for them at this point to prepare and practice because they are tired and exhausted,” matod ni Cone kabahin Beermen.

“Honestly, we’re not gonna feel sorry for ‘em. It’s not our job to feel sorry for ‘em. We’re gonna take advantage of every little thing that we can.”

Nasayod si Cone nga ipagawas sa Beermen ang tanan niining ikabuga ning higayuna aron matabla ang series ug mao kini ang ilang pangandaman.

“I’m sure they’re gonna be ready to beat us in Game 2. I mean, that’s just the way when two really good teams battle each other. No one dominates for any length of time,” dugang ni Cone.

Game 1 boxscores:

1st game:

Ginebra (122) - Brownlee 33, Holt 30, Abarrientos 13, Thompson 10, Ahanmisi 9, J.Aguilar 9, Pinto 9, Devance 8, Adamos 1.

San Miguel (105) - Anosike 27, Lassiter 18, Fajardo 16, Perez 13, Ross 7, Rosales 6, Romeo 6, Enciso 6, Cruz 4, Tautuaa 2.

2nd game:

TNT (90) – Hollis-Jefferson 26, Pogoy 16, Nambatac 14, Oftana 11, Castro 9, Aurin 6, Erram 5, Khobuntin 3.

Rain or Shine (81) – Fuller 18, Mamuyac 14, Asistio 13, Nocum 7, Lemetti 7, Clarito 6, Datu 6, Norwood 5, Santillan 4, Caracut 1. / ESL