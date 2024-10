GIN, TNT 3-1 maoy tumong

Inaton og suway sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang Giga ang ilang 2-1 nga bintaha sa ilang pagpakigbatok sa tagsatagsa nila ka kontra sa Game 4 sa duha ka mga best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup karong Miyerkules, Oktubre 16, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Gin Kings makigyinarukay sa San Miguel Beermen sa main game samtang ang Tropang Giga nga maoy defending champions, makigkontra sa Rain or Shine Elasto Painters sa premirong duwa sugod sa alas 5:00 sa hapon.

Sa Game 1 sa ilang series, ningdominar ang Gin Kings batok sa Beermen, 122-105, ug dumadaog na sab unta ang Gin Kings sa Game 2 apan nailog pa kini sa Beermen pinaagi sa overtime, 131-125.

Hinuon, ningbawi ang Gin Kings sa Game 3, 99-94.

Kon nilampos pa ang Gin Kings sa Game 2, hayan nakaposte unta sila og 3-0 nga bintaha sa series nga wala pa’y sukad hingpit nga nakabangon gikan ning maong pagkalubong.

Gianugnan man apan gitataw ni Ginebra coach Tim Cone nga kinahanglan na nilang kalimtan ang ilang pilde sa Game 2 ug magtutok na lang sa umaabot.

“That’s something we don’t dwell on,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

“I don’t think it’s a healthy thing to dwell. Whether we lose or whether we win you continue to move on and look at the next game.”

Gipasabot ni Cone nga aron hingpit nilang malampos ang series, kinahanglang dili nila lung-an pagdepensa ang Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo.

Dayag na kini nga estratihiya sa Gin Kings ug labing seguro, ang Beermen adunay adjustments nga himuon kabahin niini.

Sa laing series, ang Tropang Giga ningposte og dagkong kadaugan sa nag-unang duha ka mga duwa, 90-81, ug 108-91 nga naghatag og senyales nga paingon na nilang dominahon ang panagparang.

Apan nakakita og laing paglaom ang Elasto Painters human sila nakakawat og makutas nga daog sa Game 3, 110-109, nga nahimong posible human nakakompleto og three-point play ang ilang import nga si Aaron Fuller sa nahabiling tulo ka mga segundos.

“We got ourselves back in the series, and it gives us the confidence that we can beat TNT,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao.

“Pahirapan yung laro. I think we passed the test of character, we’re able to hang in there versus a strong team with a good import. We’re able to survive that.” / ESL