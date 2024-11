Ginang gahikog tungod sa utang

Sa kaguol nga naputos sa daghang utang, usa ka inahan nagkutlo sa kinabuhi pinaagi sa paghikot sa iyang liog og wire sa charger sa cellphone, alas 6:40 sa buntag, Lunes, Nobiyembre 18, 2024, sa Central 1, Purok Tambis 1, Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga.

Ang naghikog usa ka 53 anyos, minyo, kawani sa kagamhanan, ug nagpuyo sa nahisgutang lugar kinsa gideklarar nga patay sa pagdangat sa tambalanan.

Si Police Staff Sgt. Gilbert Ybañez, imbestigador sa Naga Police Station nibutyag sa Superbalita Cebu nga problema sa mga utang maoy hinungdan sa pagpakamatay sa ginang.

Ang iyang duha ka pag-umangkon maoy nakakita sa biktima sayo sa buntag.

Gipukaw unta nila sa iyang kwarto ingon man iyang anak kay moeskwela apan nakugang sila sa nakita nga nagluhod kini nga may hikot sa liog ug ang pikas tumoy gihikot sa double deck nga katre.

Dali nilang gitangtang ang wire nga gihikot sa liog ug gidala sa South General Hospital sa Naga apan nabugtoan sa kinabuhi.

"Naa sa iyang suicide note gipasok sa pitaka gisulti niya ang problema sa daghang utang," dugang ni Ybañez.

Apan ang biktima dili gusto nga mahasol ang iyang pamilya hinungdan nga nagpakamatay.

Walay foul play nga nakita ang kapulisan. Apan gisugyot nila sa pamilya nga ipa-autopsy ang patay’ng lawas sa namatay.

Ang bana sa biktima giingong tua sa gawas sa nasod nagtrabaho.

Matod pa, hilumon usab kini ug wala gyuy gisulti sa kabanay kabahin sa iyang problema.

Nakurat na lang sila kay kalit lang nagpakamatay.

Samtang, ang indibiduwal nga nag-antos sa samang depresyon ug nanginahanglan og tabang o pag-ayuda, tawag lang sa mosunod nga numero aron makighinabi sa mga batid sa sikolohiya:

* HopeLine Hotlines sa (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); ug 2919 (toll-free number for all GLOBE and TM subscribers).

* DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP). / GPL / DVG