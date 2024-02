Ginang ‘nag polis polis’, nasikop sa checkpoint

Nagtingkagol sa bilanggoan ang usa ka 44 anyos nga ginang nga ‘nagpa polis polis’ pinaagi sa pagsul-ob og PNP athletic uniform.

Ang suspek giila nga si Myrlin Plamdres Beard, 44, minyo, taga BSP Camp Upper Banica, Barangay Lahug, siyudad sa Sugbo.

Siya nasikop sa checkpoint sa kapulisan sa Dalan Zuellig, Barangay Subangdaku, Siyudad sa Mandaue, alas 10:30 sa buntag sa Martes, Pebrero 27, 2024.

Ang checkpoint gidumala sa City Mobile Force Company sa Mandaue City Police office (MCPO) nga gipangulohan ni Police Maj. Leo Torrejos Logroño.

Gipangitaan siya og identification (ID) card sa pagka polis tungod kay nagsul-ob siya og PNP athletic uniform.

Apan wala siyay napakita nga ID o mga dokumento sa pagmatuod nga usa siya ka polis hinungdan nga gidakop.

Ang suspek nag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act (RA) 493 nga “prohibition the wearing of uniform of military and police personnel by those who are not in the service of the AFP and the PNP.”/ DVG