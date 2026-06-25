Ginang nagtuo’ng kapuyo adunay lain, nanunggab

Wala mopadayon sa pagpasaka og kaso ang usa ka 38-anyos nga lalaki batok sa iyang 41-anyos nga kapuyo nga nidunggab kaniya tungod sa selos sa Sityo Itom Yuta, Barangay Lorega San Miguel, Dakbayan sa Sugbo.
Nahitabo ang insidente niadtong hapon sa Hunyo 22, 2026.
Nailhan ang suspek nga si alyas An-an samtang ang biktima mao si alyas Junjun.
Sa imbestigasyon sa Parian Police Station, niingon si Junjun diha gawas sa ilang balay nagyawyaw si An-an sa pagduda nga aduna siyay laing babaye.
Nigrabe ang ilang away ug gidunggab sa suspek si Junjun nga naigo sa iyang hawak. Bisan pa sa nahitabo, nakagawas sa prisuhan si An-an niadtong Hunyo 24 human nakahukom si Junjun nga dili na mopasaka og kaso.
Matod sa biktima, nagpatigbabaw gihapon ang iyang gugma ngadto sa iyang kapuyo bisan upat pa lamang ka buwan silang nag-uban. /