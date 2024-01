Ginang naguroy sa motor

Ginang naangol human gipaguroy sa motorsiklo sa iyang kapuyo taliwa sa ilang panag-away alas 7:30 sa gabii sa Dominggo, Enero7, 2024, sa Sitio Kalubihan, Brgy. Pancil, lungsod sa Barili.

Mga ngan sa biktima ug suspek gipugngan ning mantalaan kay usa kini ka kaso sa domestic violence, diin ang identity sa biktima gipanalipdan sa balaod.

Ang biktima nga si Sheila (di tinuod nga ngan), 38, taga Sitio Kamingawan, Brgy. Pancil, Barili nakaangkon og mga samad sa ibabaw sa mata ug mga bun-og sa nagkadaiyang parte sa kalawasan.

Samtang, gitanggong ang suspek nga nasikop nga si Meryl (di tinuod nga ngan), 28, construction worker, nagpuyo sa nahisgutang lugar.

Si Police Senior Master Sgt. Cristina Ricaña, Chief Women’s and Children Protection Desk (WCPD) sa Barili Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu niingon nga alas 7:50 sa gabii sa samang adlaw, ilang nadawat ang impormasyon sa pagpanagmal.

Ang ilang mga kauban ug mga tanod sa Brgy. Pancil, maoy nakasikop sa suspek.

Matod ni Ricaña, ang biktima uban sa iyang 10 anyos nga anak lalaki gikan sa dakbayan sa Sugbo.

Gisugat sila sa suspek sa Pob­lacion sakay sa motorsiklo.

Ang biktima nihangyo sa suspek nga manghapit sila’g sud-an aron makakaon sab ang bata nga nagsuka sa biyahe ug gigutom.

Ang suspek nga nakainom wala naminaw, nilahos sa pagpadagan sa motorsiklo ug wala mohapit og sud-an.

Nasuko ang biktima, nagyawyaw hinungdan sa ilang panaglalis.

Samtang sila naglalis, giingon nga gisiko ni Meryl si Sheila ug naigo sa ibabaw sa walang mata.

Pero nipadayon gihapon sa pagyawyaw ang biktima hangtod nga giusban sa kusog nga siko. Naigo ang walang nawong sa biktima hinungdan sa iyang pagkatagak sa motorsiklo.

Apan nakakupot, wala namuhi si Sheila hinungdan nga naguroy sa motorsiklo nga wa gipahunong suspek, busa nakaangkon og mga pangos sa kalawasan ug samad sa ulo.

“Nipadayon sa pagpadagan sa motorsiklo ang suspek, bisan kon naguroy ang biktima. Ang 10 anyos nga anak naluoy sa mama, gipaak niya ang buko-buko sa suspek una pa nihunong,” dugang ni Ricaña.

Karon ang suspek nagluhodluhod na ug naghilak sa pagpangayo og pasaylo sa biktima.Wala magpadala ang biktima, pasakaan gyud niya og kaso ang kapuyo.

Karong adlawa, Martes, Enero 9, 2024, ipasaka ang kasong kalapasan sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 batok sa suspek.

Sumala ni Ricaña, maka­dag­han na naabot sa ilang buhatan ang biktima ug suspek tungod sa pagpanagmal. Ang suspek naila nga palahubog ug mangulata sa biktima.

Dugang ni Ricaña, nga tungod sa bun-og, dili na makalakaw ang biktima kay nihubag ang tiil. “Akoa na lang siyang giba’ aron makasaka sa hagdanan sa police station sa pagpreparar sa kaso,” asoy ni Ricaña.