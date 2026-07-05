Ginang patay human giluba sa seloso, 'adik' nga kapuyo

Patay ang usa ka 33-anyos nga ginang human kini gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang kapuyo gamit ang gunting tungod sa grabeng selos niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 4, 2026, sa Sitio Dapdap, Barangay Dumlog, dakbayan sa Toledo.
Giila ang biktima nga si An-an Traya Mañacap, kinsa nakaangkon og mga samad dinunggaban sa iyang agtang, nawong, ug liog nga miresulta sa iyang kamatayon. Naangol usab ang iyang amaama nga si Pedro Madrid Rizal, 63, kinsa nisulay sa pagluwas kaniya.
Ang suspek nga si Cyril Cabaluna, 40, usa ka mangihaway og baboy sa slaughterhouse sa siyudad ug lumulupyo sa Barangay Talavera, nadakpan ra usab sa gilusad nga hot pursuit operation sa kapulisan sa alas 7:30 sa buntag niadtong Dominggo, Hulyo 5, sa Barangay Cambang-ug, Toledo City.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu kang Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo City Police Station, gibutyag niini nga grabeng selos nga giduyogan sa paggamit og ginadiling drugas sa suspek ang nag-unang motibo sa krimen.
"On-and-off ilang relasyon, toxic na kaayo! Kini laging suspek naila nga tiggamitag illegal drugs, grabi kaseloso," matud ni Lt. Col. Noserale.
Nasayran nga kanunay nga mag-away ang duha tungod sa batasan sa suspek. Bisan pa man sa kaagi niini sa pagpanapat—nga niresulta na gani sa iyang pagkapriso tungod sa kasong Violence Against Women and their Children (VAWC) human nireklamo ang biktima—nagkabalik ra gihapon sila.
Matod sa kapulisan, nagluto sa kusina sa ilang panimalay ang biktima sa dihang kalit nga nisulod ang suspek mga alas 8:30 sa gabii. Sa walay paglangan, gidunggab sa suspek ang biktima gamit ang gunting.
Sa pagkakita sa hitabo, gibunalan ni Pedro ang suspek og iron bar (puthaw). Apan nailog sa suspek ang puthaw ug mao nay gibunal ngadto sa amaama, kinsa swerteng naluwas sa maong pagpangatake.
Gidali pa pagdala si Mañacap ngadto sa Toledo City Hospital apan gideklarar kining dead on arrival ni Dr. Gia Alyssa Ponferrada.
Tungod sa tabang sa mga kabanay mismo sa suspek ug sa ilang mga silingan nga nakigtambayayong sa kapulisan, daling natultolan ang nahimutangan ni Cabaluna pagkabuntag.
Giandam na sa Toledo City Police Station ang pormal nga kasong murder batok sa suspek. / GPL