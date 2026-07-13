Ginang patay human madasmagi sa naghaguros nga bus sa Liloan

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 73-anyos nga biyuda human nadasmagan sa Ceres Bus samtang nilabang sa pedestrian lane niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 11, 2026, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Liloan.
Ang biktima giila nga si Marilyn Paz Almendras, residente sa maong dapit kinsa gideklarang dead on arrival sa tambalanan.
Samtang ang drayber sa bus giila nga si Francisco Valiente, 58, minyo, lumad nga taga Escalante City, Negros Occidental.
Base sa imbestigasyon sa Liloan Police Station, nagdagan gikan sa amihanang bahin sa Sugbo ang maong bus.
Pag-abot sa nahisgutang dapit, molabang na unta si Almendras sa pedestrian lane apan kalit lang siyang nadasmagan sa naghaguros nga bus.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima og pipila ka metros ug
nakaangkon og grabeng samad sa iyang ulo ug kalawasan.
Gidali pa sa pagdala ang biktima ngadto sa Danao General Hospital, apan wala na matabang pa sa mga doktor.
Si Valiente kasamtangan karong gitanggong sa selda sa Liloan Police Station ug gihikay na ang pagpasaka og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide batok kaniya. / GPL