Ginatilan, Santander gi-monitor sa giingo’ng pagkatap sa ASF

Duha ka lungsod sa habagatang Sugbo ang gibantayan tungod sa gidudahang kaso sa African swine fever (ASF), samtang nagpaabot pa ang Cebu Provincial Veterinary Office (PVO) sa opisyal nga resulta sa laboratoryo gikan sa Department of Agriculture (DA).
Matod ni Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy, nakapahigayon na ang PVO og disease investigation sa maong duha ka lungsod, apan dili pa nila makompirmar ang mga kaso hangtod nga ipagawas sa DA ang resulta, agi’g tubag sa pangutana ni Provincial Board member ug Committee on Budget and Appropriations Chairman Celestino Martinez III bahin sa update sa ASF sa Sugbo.
“Right now, Board, naay gi-monitor ... in the southern area, two municipalities. We already done the disease investigation, but we cannot mention it if it's confirmed because we're waiting the official result from DA,” matod ni Vincoy.
Gibutyag niya nga adunay nakompirmar nga kaso sa ASF sa Ginatilan niadtong Septiyembre 20 nga nakontrolar sa probinsya sulod sa wala pay 14 ka adlaw, bisan og nagpadayon gihapon ang pagbantay sa lugar.
Samtang, sa taho sa SunStar Cebu niadtong Nobyembre 1, nipatuman na ang lungsod sa Santander, Sugbo og border control ug mandatory pre-slaughter hog inspection niadtong Oktubre 30 human sa gidudahang kaso sa ASF sa silingang lungsod.
Nagpadayon usab ang PVO sa active surveillance sa mga dapit nga adunay nangaging taho sa ASF, diin 24 ka local government unit (LGU) ang nakadawat na og pag-ila gikan sa Bureau of Animal Industry (BAI) ubos sa programang Recognition of Active Surveillance for ASF (RASASF), samtang lima pa ang giproseso.
Ang maong sertipikasyon ihatag sa mga lugar nga nagnegatibo ang mga sample ug nasusi sa BAI ang ilang surveillance records ug ubang rekisito, nga magtugot sa mga backyard hog raiser sa sertipikadong lugar nga makabaligya og baboy gawas sa Sugbo nga dili na kinahanglang magpakita og lain nga ASF test result inig kuha og shipping permit.
Matod ni Vincoy, lima ka nag-unang kabalaka ang gipadangat sa mga lokal nga hog raiser atol sa bag-ohay lang nga tigom uban ni Gobernador Pamela Baricuatro ug pipila ka mga mayor.
Lakip niini ang nagkaus-os nga farmgate price, mahal nga presyo sa feeds, kompetisyon gikan sa imported nga karneng baboy, nagkataas nga gasto sa gasolina, ug ang sitwasyon sa ASF. / CAV