Ginebra, 3-1

Nagkumboya sila si import Justin Brownlee ug Japeth Aguilar sa opensa ug de­pensa aron agakon ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa kutas nga daog batok sa San Miguel Beermen, 99-94, sa Game 3 sa semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup kagahapon, Dominggo, Oktubre 13, 2024, sa out-of-town game sa Dasmatiñas, Cavite.

Niini, ang Gin Kings nakaangkon og balik sa bintaha sa best-of-seven series, 2-1.

Ang resident import sa Gin Kings nimugna og 30 puntos, siyam ka rebounds, lima ka assists ug lima sab ka blocked shots aron pangulohan ang kadaugan samtang nidugang si Aguilar og 22 puntos, walo ka rebounds, ug lima ka assists.

“We defended so much better tonight, we played playoff defense tonight and I thought that was really the key,” matod ni Ginebra coach Tim Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.

“Thanks to this guy (Brownlee) we were able to win it and thanks to this guy. That was basically the story.”

Si Maverick Ahanmisi nidugang og 15 puntos samtang niamot og 11 puntos si Stephen Holt alang sa Gin Kings.

Ang Beermen gipangulohan sa ilang import nga si EJ Anosike pinaagi sa iyang 32 puntos, nihatag og 13 puntos si CJ Perez samtang nitunol og 12 puntos si June Mar Fajardo.

Gikan sa sinugdanan sa ka­tapusan, kanunay nga naglabaw ang Gin Kings apan wala nila nabiyaan og dako ang Beermen.

Puntos matag usa:

Ginebra (99) – Brownlee 30, J. Aguilar, 22; Ahanmisi, 15; Holt, 11; Abarrientos, 8; Thompson, 8; ug Cu, 5.

San Miguel (94) – Anosike, 32; Perez, 13; Fajardo, 12; Lassiter, 12; Cruz, 9; Romeo, 8; Trollano, 3; Ross, 3, ug Taua­tuaa, 2. / Quarters: 25-20, 54-45, 76-72, 99-94. / ESL