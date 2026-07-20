Ginebra gitipi sa Phoenix

Nakabingwit na sab og dakong isda ang Phoenix Super LPG Fuel Masters human nila gipakaging ang Brgy. Ginebra Gin Kings, 81-78, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Hulyo 19, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Smart-Araneta Coliseum.
Sa kadaugan, naangkon sa Fuel Masters ang solong liderato sa Group B dala ang 3-0 nga rekord.
Ang Fuel Masters nga ningbuntog sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Meralco Bolts sa nag-una nilang duha ka mga duwa, ningpabulhot dayon sa ilang opensa pagsugod pa lang sa duwa sa pagtuo nga aduna pay hangover ang Gin Kings gumikan kay mao pa lang kini ang pagbalik nila'g duwa human naangkon ang titulo sa miaging Commissioner's Cup.
Gipasabot ni Phoenix coach Charles Tiu nga plano gyud nilang moratsada dayon og maayo aron mapahimuslan ang kahigayunan nga wala ang pambatong pointguard sa Gin Kings nga si Scottie Thompson ug aduna sab kini bag-ong import isip hulip sa adunay angol nga si Justin Brownlee.
“We wanted to try to catch them a bit off-guard. It’s their first game, they have a new import, they are probably not used to playing with him yet, wala si Scottie Thompson. We really tried to really step on the gas,” pasabot ni Tiu nga napatik sa www.pba.ph
Tuod man, naposte sa Fuel Masters ang labing dako nilang labaw, 26-7, sa sayong bahin pa lang sa duwa.
Bitbit ang nabantog nilang kinaiya nga "never say die," ang Gin Kings hinayhinay nga ninggukod hangtod nga nakasikit gyud sila pagbalik sa 4th quarter sa pagpangulo sa ilang bag-ong import nga si Riley Grigsby kinsa impresibong nagpakatap og 42 puntos ug 13 rebounds sa labing una niyang pagduwa sa PBA.
Apan tungod sa kapildihan, nausik ang tanang paninguha ni Grigsby kinsa gikan nagduwa sa National Basketball Association (NBA) G-League ubos sa kampo sa Sta. Cruz Warriors.
Gawas ni Grigsby, wala na'y laing sakop sa Gin Kings ang nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Sa premirong duwa, nasubhan og kadaugan ang TNT Tropang 5G batok sa guest Macau Giant Pandas, 106-103, sa Group A nga engkuwentro.
Nahimo kini sa Tropang 5G bisan wala ang tulo sa ilang mga sinaligan nga sila si Calvin Oftana, Poy Erram, ug Brandon Ganuelas-Rosser.
Puntos matag usa:
1st game:
TNT (106) – Nambatac 23, Days 23, Pogoy 21, Khobuntin 11, Aurin 9, Quitevis 8, Galinato 4, Ferrer 3, Jalalon 2, Heading 2.
Macau (103) – Perry 36, Chongqui 24, Cao 14, Lam 14, Ma 8, Z. Zhang 3, Chao 2, Y. Zhang 2. Quarters: 25-21; 52-48; 80-67; 106-103.
2nd game:
Phoenix (81) – Johnson 23, Rivero 16, Ballungay 12, Perkins 10, Tuffin 9, Mamuyac 6, Delos Santos 3, Tio 2.
Ginebra (78) – Grigsby 42, Gray 9, Abarrientos 8, Pinto 6, Abis 5, Rosario 4, Torres 3, J. Aguilar 1. Quarters: 32-15; 48-36; 66-55; 81-78. / ESL