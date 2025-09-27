Ginebra, Magnolia, RoS moasdang sa Bahrain

Ang fan-favorite nga Barangay Ginebra Gin Kings, Magnolia Hotshots ug Rain or Shine (RoS) Elasto Painters moduwa sa Bahrain isip kabahin sa ika-50 nga tuig sa Philippine Basketball Association (PBA) karong Disyembre.
Gianunsiyo kini sa PBA pinaagi sa ilang social media account.
Ang Elasto Painters moduwa sa Hotshots sa Disyembre 15 ug Gin Kings sa Disyembre 17 nga maoy ikaduha sa series of overseas games nga gibuhat sa liga para sa golden anniversary.
Ang duwa sa Bahrain mosunod sa Ginebra-San Miguel overseas game didto sa Dubai nga gitakda sa Oktubre 26. / RSC