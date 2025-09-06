Ginebra midugang og bigman para sa Season 50

Ang crowd-favorite nga Barangay Ginebra Gin Kings midugang sa ilang pwersa sa ilawom pinaagi sa pagpirma ni sweet-shooting big man Norbert Torres alang sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Ang 35 anyos nga Torres, nga bag-ohay lang nahimong unrestricted free agent human sa iyang serbisyo sa Meralco Bolts, gikuha sa Kings aron mas lig-on ang depensa ug scoring sa ilawom.
Si Torres usa sa mga yawi sa Meralco sa ilang pagdaog sa unang PBA championship niadtong 2024, dihang gi-upset nila ang defending champion nga San Miguel Beermen sa unom ka duwa sa Philippine Cup Finals. / RSC