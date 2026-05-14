Ginebra, ROS mosuway pagsulod sa semis

Mosuway pag-abante sa semi-finals ang No. 2 Brgy. Ginebra Gin Kings ug No. 3 Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra karong Biyernes, Mayo 15, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup quarter-finals sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Gin Kings makigsangka sa No. 7 Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game human sa pakig-engkuwentro sa Elasto Painters sa No. 6 San Miguel Beermen sa premirong duwa.
Parehong naggunit og twice-to-beat nga bintaha ang Gin Kings ug Elasto Painters ning maong mga panagparang isip insentibo sa ilang pagkasulod sa Top 4 human sa elimination round.
Sa ilang bahin, gilaumang ipagawas sa Beermen ug Fuel Masters ang tanan nilang makaya aron magpabilin buhi ang ilang paglaum alang sa semis. / ESL