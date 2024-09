Ging Kings Q-Finals ang tuyo

Mga duwa karon:

5:00 pm- Meralco batok Converge

7:30 pm- Ginebra batok Phoenix

Seguradong luna sa crossover quarter-finals ang tinguha sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa ilang pagpakigsangka sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game karong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 18, 2024, sa Group B sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Gin Kings, nga gikan sa labing dakong pilde sa ilang prankisa batok sa San Miguel Beermen, 131-92, niadtong Dominggo, Septiyembre 15, gilaumang mamungot sa nagkagidlay nga Fuel Masters.

Bitbit ang 5-2 nga rekord, ang Gin Kings nagkinahanglan pa nga makaposte og usa ka daog sa katapusan nilang tulo ka mga duwa sa group stage aron makaselyo na sila og puwesto sa sunod round.

Sa ilang bahin, ang Fuel Masters nagbitay sa labing ubos nga puwesto sa ilang grupo dala ang 1-7 nga rekord.

Bisan maharos pa pagdaog sa Fuel Masters ang nahabilin nilang duha ka mga duwa sa group stage sugod ning sangkaa, sagol milagro na nga makaabante sila sa quater-finals.

Taliwala niini, nagkanayon si Phoenix coach Mike Jarin nga mokombati gihapon sila og insakto.

“We got over the hump and we will work hard in our next games. Ano lang kami, as long as we have games to be played, we’ll continue to play our best,’ matod ni Jarin nga napatik sa www.pba.ph.

Sa premirong duwa, magsangka ang Meralco Bolts ug Converge FiberXers sugod sa alas 5:00 sa hapon.

Ang Bolts, nga adunay 6-2 nga rekord, usa sa teams sa Group A nga nakaseguro na og puwesto sa quarter-finals.

Apan bisan pa niini, seguradong dili gihapon molugak ang Bolts aron makabaton og puwesto sa top 2 sa ilang grupo.

Mahinungdanon ang pagsulod sa top 2 sa usa ka grupo gumikan kay lower-ranked teams ang makontra niini sa quarter-finals gikan sa laing grupo.

Ang FiberXers, nga adunay 4-4 nga rekord, nagkinahanglang modaog sa nahabilin nilang duha ka mga duwa sa group stage sugod ning sangkaa aron makaseguro’g luna sa quarter-finals. / ESL