Ginikanan giawhag pagtawag sa 911 kon anak nagpabadlong

Giawhag sa Philippine National Police (PNP) ang mga ginikanan nga motawag sa 911 hotline o mangayo og tabang sa labing duol nga police station kon ilang mamatikdan nga dunay kausaban sa pamatasan sa ilang mga anak.
Sa maong paagi, makatabang ang dinaliang pag-report aron kapugngan ang posible nga gi-recruit o giimpluwensiya sa extremist group.
Sa pahayag niadtong Biyernes, niingon si PNP Chief Gen. Jose Melencio C. Nartatez Jr. nga kinahanglan nga bantayan pag-ayo sa mga ginikanan ang online nga mga kalihukan sa ilang mga anak.
Nidugang siya nga ang tanan kinahanglan magtinabangay aron mapanalipdan ang kabataan gikan sa nagkalainlaing hulga sa online nga kalibotan ug matultolan sila ngadto sa husto nga dalan aron mapalig-on ang ilang kinaiya ug mahimong paglaom sa nasod.
Ang maong panawagan gisundan sa gibutyag ni Senador Risa Hontiveros nga ang giingong nagtintal o nagmaniubra sa mga menor de edad nga suspek sa pagpamusil sa Tacloban City adunay giingong koneksiyon sa usa ka transnational online nga grupo nga nagpunting sa mga bata aron ipasiugda ang violence ug extremist kstremismo.
Niingon ang PNP nga seryoso nilang giimbestigahan ang maong impormasyon aron masuta kon adunay kalambigitan ang mga online nga extremist group sa pagrekrut sa mga menor de edad.
Sumala pa ni Nartatez, nagpabilin nga determinado ang PNP sa pagpugong sa mga kalihukan sa mga ekstremistang grupo nga nagpunting sa mga batan-on nga gipaagi sa internet.
Ang maong lakang nahiuyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., pinaagi sa giya ni Kalihim Jonvic Remulla sa Department of the Interior and Local Government (DILG), aron palig-unon ang pagpanalipod sa mga menor de edad batok sa online nga eksploitasyon, radikalisasyon, ug ubang panghulga sa ilang kaluwasan. / TPM / SunStar Philippines