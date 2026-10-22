Ginikanan nga mibilin sa bata sa Day-as, Cordova gipanawagan

Gipangita sa Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) sa Lungsod sa Cordova ang mga ginikanan o paryente sa usa ka batang lalaki nga gibiyaan sa Barangay Day-as.
Nakit-an ang bata alas 3:45 sa hapon sa Oktubre 13, 2026, atubangan sa ganghaan sa usa ka balay sa Purok Mantalisay.
Giawhag sa mga opisyal ang adunay nahibaw-an bahin sa mga ginikanan o paryente sa bata nga mokontak kang Perlito Mahinay, hepe sa MSWDO, sa numero nga 09323233492.
Sa video nga gipatik sa tag-iya sa balay sa Facebook, makita ang masuso nga gisul-oban ug giputos og mga sinina. Aduna sab kini green nga eco-bag sa iyang tupad nga adunay bag-ong mga gamit, sama sa beberon, gatas, milk, wet wipes ug mga sinina.
Gidala una ang bata sa Day-as Barangay Hall aron matabangan dayon sa Cordova Primary Health Care Facility sa wala pa gitugyan sa MSWDO alang sa pag-atiman.
Ang National Authority for Child Care-Regional Alternative Child Care Office 7 nagpahinumdom sa mga ginikanan nga nag-atubang og lisod nga kahimtang sa kinabuhi, pamilya o pinansiyal nga kahimtang nga mangayo og tabang ug mosunod sa legal nga proseso sa pagtugyan sa ilang anak, imbes nga biyaan kini.
Kon walay motungha sulod sa usa ka bulan aron moila sa bata, sugdan ang proseso sa pagdeklarar niini nga legal nga gibiyaan ug mahimong sagupon subay sa Republic Act 11642 o Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. / DPC