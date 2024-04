Ginikanan, paryente sa bata gipanawagan

Ang Norfil Foundation, Inc., usa ka social welfare agency nga nagbase sa Lapu-Lapu City, nanawagan sa mga ginikanan o kabanay sa bata nga ubos sa ilang pag-atiman.

Si Baby girl a.k.a Bravery Pulgo, usa ka puya nga babaye gibana-bana nga one day old nakit-an ni Jofil Yongco sa Purok Pinetree, Barangay Poblacion, Lapu-Lapu City, Cebu niadtong Agusto 5, 2023, alas 3:15 sa hapon.

Gidala ang bata sa ospital ug kini gi-refer sa City Social Welfare and Development Office sa Lapu-Lapu sa NORFIL Foundation, Inc. niadtong Agusto 10, 2023.

Kinsa kadtong dunay kasayuran sa paryente sa maong bata, palihog pakigkita o motawag sa (032) 340-5722 ug pangitaon si Angelina A. Dungog, Area Manager o Kristien Jane M. Bitago, Social Worker sa Norfil Foundation, Inc., Airbase Road, Sangi, Pajo, Lapu-Lapu City sa labing dali nga panahon.

Ug kon walay motunga nga ginikanan o paryente sa bata sulod sa tulo ka bulan gikan ning pagmantala, ang bata ipaubos sa “legal abandonment” pinaagi sa National Authority for Child Care (NACC) ug sila maisyuhan o Certificate as Legally Available or Adoption base sa Republic Act 11642. / PR