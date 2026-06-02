Ginikanan sa 1 ka tuig nga lalaki nalatayan sa bus, di na mokiha

Dili na mopasaka og kaso ang ginikanan sa usa ka tuig nga bata’ng lalaki nga nalatayan sa Ceres bus sa National Highway, Barangay Bato, Lungsod sa Samboan batok sa drayber sa bus human nga nagkasinabot ang duha ka habig.
Gipahibalo sa amahan sa bata nga Fred Pajo niadtong Hunyo 2, 2026, sa dihang nipasalig ang kompanya nga tag-iya sa bus nga moatiman ug moabaga sa tanang gastuhan sa pagpalubong sa bata.
“Wala ko’y gibasol. Ang akong gusto lang gyud kay mapahimutang og tarong si Dodong,” matod ni Pajo.
Giklaro sab sa amahan nga wala mabuhii sa inahan ang bata sa dihang natumba ang ilang gisakyan nga motorsiklo, sukwahi sa unang mga taho.
Sumala niya, anaa sila sa daplin sa karsada ug iyang paunhon ang Ceres bus sa dili pa sila mopadayon sa ilang biyahe.
Apan na-outbalance ang gimaneho nga motor ni Pajo hinungdan nga nangalamba sila paingon sa dalan.
Matod niya nga nagunitan pa gihapon ang inahan sa bata apan ang bata nalatayan sa ligid sa bus ug tungod grabe’ng kadaot sa ulo, namatay ang kini.
Dugang ni Pajo, naandan na nilang agian ang maong rota gikan sa Negros, diin natawo ang iyang asawa ug paingon nga mopauli sa ilang gipuy-an sa Lungsod sa Compostela. / JDG