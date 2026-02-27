Ginikanan sa 2 ka bata gipanawagan

Ang Department of Social Welfare Services (DSWD), Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo nanawagan sa ginikanan sa tulo ka buwan nga batang babaye, alyas Annexa Bea Sotto.
Si Annexa napalgan sa usa ka Jackie Anog niadtong Nobiyembre 14, 2025, sa alas 12:00 sa kadlawon nga gituohan nga bag-o pang natawo sa atubanga’ng bahin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) Neonate Building, B. Rodriguez St., Barangay Sambag II, Cebu City.
Sa adunay kasayuran sa ginikanan o paryente ni Annexa giawhag sa pakigkita sa social worker nga si Grace Recto sa epartment of Social Welfare Services,Gen. Java St., Katipunan, Barangay Labangon, Cebu City o pagtawag sa telepono 0906-347-0690.
Samtang, ang Children’s Shelter of Cebu, Cebu City nanawagan sab sa ginikanan o pamilya sa laing tulo ka buwan nga batang babaye nga si Caltherine Vexana Cuenco.
Si Caltherine nakit-an sa usa ka Kay Leigh Marion Larita, daplin sa dalan sa Caltex Gasoline Station sa Katipunan St., Barangay Labangon, Cebu City nga giatiman sa Children’s Shelter of Cebu (CSC).
Sa adunay kasayuran giawhan sa pagkontak sa social
worker nga si Alenaire Claire Olimpo sa telepono (032) 254-2944/ 09153551545 o pagduaw sa Children’s Shelter of Cebu Inc., 178-ID Sun Valley V. Rama, Cebu City, Cebu.
Gipahibalo nga sulod sa usa ka buwan nga way mo-claim sa maong mga bata ipaubos kini sa proseso sa “legal abandonment” pinaagi sa National Authority of Child Care ug aron nga kaluwatan og certificate as Legally Available for Adoption base sa Republic Act 11642.
Ang maong pahibalo gikan sa Regional Alternative Child Care Office, Central Office (Racco) 7. / FVQ