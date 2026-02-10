Gioperahan na si Butler kagahapon

Gipaubos sa operasyon si Golden State Warriors star Jimmy Butler kagahapon, Martes, Pebrero 10, 2026 (PH time) kabahin sa iyang angol (torn right ACL), nga iyang nasinati niadtong Enero 19.
Ning maong angol, natuldokan og sayo ang 2025-26 season ni Butler sa National Basketball Association (NBA).
Nikonsulta pa si Butler og ubay-ubay nga mga espisiyalista una kini nakahukom nga mopaubos sa operasyon.
Sa 16 ka mga duwa nga naa si Butler ning maong season, ang Warriors adunay 12-4 nga rekord. / Gikan sa wires