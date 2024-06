Gipaabot nga adunay adjustment sa suholan

Usa ka opisyal sa Department of Labor and Employment (Dole) 7 niingon sa Mi­yerkules, Hunyo 12, nga ha­yan adunay dako nga po­sibilidad sa laing adjustment sa suholan sa Central Visayas (CV) sa Oktubre 2024.

Si Dole 7 Director Lilia Estillore niingon nga ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) 7 nagpadayon sa mga pagsusi sa suhol ug sa pagtigum sa mga input gikan sa lainlaing mga ahensiya sa gobyerno.

Matod niya nga kini kabahin sa proseso sa pagsusi sumala sa mga order sa pagsusi sa suhol ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Niadtong Mayo 1, gipasulod ni Marcos ang National Wages and Productivity Commission sa “panahon nga pagsusi” sa mga taripa sa minimum nga suhol sa mga rehiyon ug pagpatuman sa mga kausaban, tungod sa mga epekto sa ekonomiya sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton tungod sa presyo sa minimum nga pamugas sa panguma.

Gimanduan ni Marcos ang RTWPB nga magpahigayon og mga pag-adjust sa suhol sulod sa 60 ka adlaw human sa anibersaryo sa pinakaulahing order sa suholan sa matag rehiyon.

Si Estillore, chairperson sa RTWPB 7, niingon nga ang ahensiya nitugot ug nipatuman sa P33 nga adustment sa suhol sa CV niadtong Oktubre 1, 2023.

Ang mga input ug datos gikan sa mga ahensiya sa gobyerno, sama sa Department of Trade and Industry (DTI) 7, Department of Agriculture (DA) 7, Department of Energy (DOE), ug uban pang makatabang nga ahensiya, mahimong usa sa mga basehanan sa pag-determinar sa pag-adjust sa sweldo.

Niingon si Estillore nga gawas sa mga input gikan sa mga ahensiya sa gobyerno, kinahanglan nga mopahinumdum usab ang RTWPB 7 sa mga opinyon, mga reklamo, ug mga sulti gikan sa lainlaing sektor sa mga empleyado ug mga trabahante sa mga probinsya sa Bohol, Cebu, Negros Oriental, ug Siquijor ug tri-cities, pinaagi sa mga public hearing.

“Nagplano kita og mga schedule sa atong pag-adto. Maghimo kita og mga public hearings sa habagatan sa Cebu nga mahimo sa Balamban, dayon sa amihanang Cebu mahimo sa Bogo (City), ug sa syudad sa Cebu, sa Bohol sa Tagbilaran ug sa Negros (Oriental ug Siquijor) sa Dumaguete (City),” matod ni Estillore human sa pagsugod sa 126th Independence Day Job Fair sa SM Seaside Cebu, Siyudad sa Sugbo.

Wala pa gibutyag ni Estillore kon kanus-a ug asa ang public hearing ug konsultasyon sa mosunod nga mga bulan.

Sulod sa katapusang mando sa suholan niadtong Oktubre 1, niingon si Estillore nga 60 ka adlaw sa wala pa ang Oktubre 1, 2024, ang RTWPB 7 makadawat na og mga petisyon gikan sa lainlaing mga grupo sa mga mamumuo ug mga indibidwal.

“Maningkamot ta nga sa sulod o human sa adlaw sa anibersaryo, makahimo ta sa pipila ka semana kay atong mahibaw-an kon unsa ang atong kausaban sa suhol,” matod ni Estillore. / EHP