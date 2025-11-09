Gipabakwit daan

Gianunsyo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Siyudad sa Danao nga ilang pugson sa pagpabakwit ang mga lumolupyo nga naa sa peligro nga dapit tungod ni Typhoon Uwan.
Dili makatugot ang kagamhanan sa dakbayan nga duna na usab laing mga kinabuhi nga makalas human bag-o lang nga niigo sa Sugbo nga Bagyong Tino.
Ang Dakbayan sa Danao, sa pagpangulo sa ilang amahan nga si Mayor Nito Durano, niawhag sa mga lumolupyo sa siyudad nga mohimo og precautionary measures batok sa bagyo.
Ang Danao City gipaubos sa signal number 1 sukad pa niadtong Sabado.
Ang mga namuyo sa low lying areas giawhag nga mobakwit sa labing luwas nga lugar o moadto sa balay sa ilang kabanay nga dili kuyaw sa baha ug pagdahili sa yuta sa padayon nga pag-uwan ug kusog nga hangin.
Lakip sa giawhag sa kagamhanan sa dakbayan ngadto sa mga residente niini mao ang paghimo og safety plans.
Abli 24 oras ang Emergency Operation Center sa siyudad ug giisa niini ang ilang alert status ngadto sa red alert sa pakig-alayon sa ubang ahensya aron nga dali ra nga makaresponde kon adunay emergency.
Ang dakbayan adunay 42 ka mga barangay nga gipasidan-an na nga magbantay sa Bagyong Uwan human makasinati og dakong kadaot sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Base sa talaan, siyam ang nakabsan sa kinabuhi sa Siyudad sa Danao samtang 4,401 ka mga pamilya ang ningbakwit sa 40 ka evacuation centers.
Posibling mosaka pa ang evacuees tungod sa Bagyong Uwan. / AYB