Gipadakop sa asawa kay mangulata

Gipapriso ang usa ka 48-anyos nga lalaki sa iya mismong asawa kay giingong nangulata kini mga alas 3 sa hapon niadtong Miyerkules, Septiyembre 3, 2025, sa may Lower Laguerta, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan mao si alyas Romeo, usa ka habal-habal driver.
Samtang ang reklamante nga nailhan lang sa alyas nga Ana, 46, nakaangkon og mga bun-og sa kalawasan.
Base sa imbestigasyon kapulisan sa Mabolo, nidangop sa ilang buhatan ang biktima para mangayo og tabang human matod pa gisagpa, gituok, ug gitukmod sa iyang bana.
Giingong gisuwayan pa og dunggab si Ana apan suwerte na lang kay wala maigo.
Sa dugang kasayuran, giingong gikandaduhan sa suspek ang ilang balay hinungdan nga wala makagawas ang iyang asawa kinsa nisyagit aron mangayo og tabang.
Ang igsuon sa suspek nga nakadungog ug maoy nitabang sa biktima nga makagawas.
Matod pa nga makadaghang higayon na kini gibuhat sa suspek apan karon lang ang biktima nakadesidir nga ipadakop ang iyang bana. / JDG