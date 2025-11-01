Gipadali ang pag-ayo naguba nga infrastructure sa norte

Gipaspasan na sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ug sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang rehabilitasyon sa mga dagkong imprastraktura nga naguba sa 6.9-magnitude nga linog sa amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, nga nakaapekto sa mga dalan, taytayan, tambalanan, ug eskwelahan.
Matod ni DPWH 7 Director Danilo Villa nga mimando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makig-coordinate kang Cebu Governor Pamela Baricuatro sa pag-ila sa mga priority projects alang sa pag-ayo ug pagtukod og balik.
Ang pundo alang niini maggikan sa nasudnong kagamhanan.
Sa pakigtambayayong sa Kapitolyo, ang DPWH miila sa unom ka mga naguba nga taytayan sa Daanbantayan ug San Remigio nga nagkinahanglan og P351 milyunes nga rehabilitasyon.
Ang Kapitolyo, pinaagi sa Kumbati Cebu investment plan, migahin usab og P238 milyunes aron mahiuli ang guba nga mga dalan ug taytayan sa probinsiya.
Ang DPWH mao sab ang nangulo sa pag-ayo sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City, nga nakaangkon og structural ug interior damage sa linog.
Ang rehabilitasyon naglakip sa pag-ayo sa mga konkretong liki, pag-ilis sa mga guba nga mga fixtures, pagpintal, ug pag-rewire sa mga electrical system. Ang proyekto tumong nga mahuman sa Nobiyembre 30.
Sa samang pamahayag, ang hepe sa ospital sa CPH-Bogo nga si Zoraida Yurango, nagkanayon nga nibalik na ang operasyon sa katunga nga kapasidad sa ilang tambalanan human gideklarar sa Provincial Engineering Office nga structurally sound ang building.
Base sa assessment sa DPWH adunay halapad nga kadaot sa mga school building sa mga lungsod nga naapektuhan sa linog.
Sa dakbayan pa lang sa Bogo, 38 ka school buildings ang nanginahanglan og P963.78 milyunes sa repair o reconstruction.
Laing 105 ka mga edipisyo sa San Remigio, Medellin, Daanbantayan, Tabuelan, ug Tabogon nanginahanglan og P3.2 bilyon, nga misumatotal sa kinatibuk-ang panginahanglan sa rehabilitasyon alang sa imprastraktura sa edukasyon ngadto sa mga P4.1 bilyon./ CDF