Gipadali sa Mandaue ang flood-control projects

Gipadali sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang mga dagkong proyekto sa drainage ug rehabilitasyon sa suba isip pagpangandam sa umaabot nga panahon sa habagat.
Gibutyag ni City Administrator Gonzalo “Sally” Malig-on nga kini nga mga inisyatiba nakatabang na sa pagpakunhod sa baha sa pipila ka mga dapit.
Gilauman nga mas mapalambo pa niini ang dagan sa tubig sa tibuok siyudad.
Sa iyang pakigsulti bahin sa nagpadayon nga mga paningkamot sa inprastraktura, miingon si Malig-on nga si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano mimando na sa mga hingtungdang buhatan ug mga kontraktor sa pagpaspas sa mga flood-mitigation projects, ilabi na sa mga komunidad nga daling bahaon.
Suma ni Malig-on, ang mga pagpalambo sa drainage sa dapit sa Cebu Rolling Hills Memorial Chapel diha sa A.S. Fortuna St. nagpakita na og dako nga kausaban.
“Since those drainage openings were completed, complaints about flooding have significantly decreased,” sulti ni Malig-on.
Iyang gipasabot nga bisan pa man kon dili hingpit nga mawala sa siyudad ang baha tungod sa climate change ug sa dakong volume sa tubig nga gikan sa kabukiran kon mag-ulan og kusog, ang tumong mao ang pagsiguro nga ang baha daling mohubas kay sa kaniadto.
“We cannot stop the rain, and we cannot stop the water coming from the mountains. What we can do is make sure the water leaves quickly,” matod ni Malig-on.
Iyang gipahayag nga ang pipila ka mga dapit nakasinati kaniadto og baha nga moabot sa hawak o dughan ang gilawmon.
Pinaagi sa nagpadayon nga mga pagpalambo sa drainage, naglaum ang siyudad nga makunhuran ang baha panahon sa mga grabeng daut sa panahon.
Usa sa mga dagkong proyekto mao ang pagtukod og bypass drainage system sa Barangay Tipolo.
Giklaro ni Malig-on nga ang maong proyekto nagtumong sa pagkonektar sa mga linya sa drainage gikan sa nasudnong highway diritso ngadto sa Tipolo Creek.
Ang linya moagi sa sulod sa usa ka pribadong property sa bodega aron wagtangon ang dugay na nga kahuot nga nagpalangan sa dagan sa tubig-ulan.
“The purpose is to create a direct outlet for the water. Once the connection is completed, runoff will move faster toward the creek,” ingon niya.
Matod ni Malig-on, ang proyekto orihinal nga gitakda nga mahuman niadtong Mayo apan gihatagan og usa ka bulan nga lugway.
Target sa mga opisyal sa siyudad ang katapusan sa Hunyo alang sa pagkahuman sa koneksyon taliwala sa nag-unang linya sa drainage ug sa ruta sa bodega padulong sa Tipolo Creek.
Iyang gidugang nga si Mayor Ouano nagkinahanglan og regular nga pag-monitor sa maong proyekto.
Nagpaabot ang mayor nga ang mga kontraktor mohatag og matag karon ug unya nga mga update sa agi sa trabaho aron maseguro nga makab-ot ang mga deadline. /