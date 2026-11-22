Gipadayon sa Office of the Ombudsman ang unom ka buwan nga suspensyon nga walay suweldo batok kang kanhi Dalaguete Mayor Ronald Allan Cesante ug laing lima ka mga opisyal sa munisipyo tungod sa mga iregularidad sa pagtukod sa usa ka municipal warehouse sa usa ka pribadong yuta.
Sa usa ka Consolidated Order nga gi-post sa Facebook page sa Ombudsman niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026, gibasura sa Ombudsman ang motion for reconsideration sa mga opisyal, ug gipamatud-an pag-usab ang desisyon niini niadtong Agusto 29, 2025 nga nagkonbikto kanila sa administratibong tulobagon nga Gross Neglect of Duty.
Gawas kang Cesante, ang mga opisyal nga gisilutan mao sila si Municipal Assessor ug Bids and Awards Committee (BAC) chairperson Edmund M. Centeno; Municipal Budget Officer ug BAC vice-chairperson Brenda S. Vergara; ug mga miyembro sa BAC nga sila si Essandre P. Amprad, Donald Abraham P. Lara, ug Cristina Y. Miranda.
Ang maong kaso naggikan sa mga reklamo nga gisang-at nilang Jose Rene E. Moran ug Braulio G. Moran nga nagkuwestiyon sa pagtukod sa kagamhanang lokal og bodega sa usa ka propiyedad nga gipaubos sa usa ka Special Power of Attorney (SPA) nga gipirmahan sa mga manununod nilang Teodorica Severino ug Pedro Moran pabor kang Hetzel Moran.
Nangatarungan ang mga sinumbong nga nilihok sila sulod sa ilang awtoridad sa dihang gisugdan ug gipahigayon nila ang mga pre-procurement proceedings, diin gikutlo nila ang usa ka Permit to Enter nga unang gipirmahan ni Hetzel Moran.
Nangatarungan usab si Cesante nga dili siya mahimong manubag sa giingong mga iregularidad sa procurement tungod kay ubos na kini sa responsibilidad sa BAC.
Gigamit niya ang Arias doctrine, nga nagtugot sa mga pangulo sa buhatan sa gobiyerno, ubos sa pipila ka mga sirkumstansya, sa pagsalig sa ilang mga sakop sa pagproseso sa opisyal nga mga dokumento.
Apan, nidesisyon ang Ombudsman nga ang maong SPA wala maghatag og awtoridad kang Hetzel Moran sa pagtugot sa munisipyo nga mosulod sa propiyedad ug magtukod sa bodega.
Matod niini nga ang iyang awtoridad limitado lang sa pagsulod og usa ka Deed of Exchange uban sa munisipyo.
Giingon sa Ombudsman nga ang kanhi mayor ug ang mga miyembro sa BAC angay untang nagsusi kon aduna bay awtoridad si Hetzel Moran sa paghatag og pagtugot sa munisipyo nga makagamit sa propiyedad imbes nga mosalig lang sa Permit to Enter.
“Respondents Mayor and BAC members should not have merely relied on the Permit to Enter but proactively verified from all the legal heirs if indeed Hetzel Moran had the legal authority to allow the Municipality unlimited access over the said lot,” pamahayag sa Consolidated Order.
Gipasiugdahan usab sa ahensya nga angay untang gisiguro sa mga opisyal nga husto ang tanang gikinahanglan nga mga dokumento sa dili pa ipadayon ang procurement, pag-award, ug pagtukod sa proyekto.
Gisalikway niini ang pagsalig ni Cesante sa Arias doctrine, diin giingon nga ang maong prinsipyo dili awtomatikong makapanalipod sa mga opisyal sa gobiyerno gikan sa administratibong tulubagon.
Sa pagbasura sa motion for reconsideration, giingon sa Ombudsman nga napakyas ang mga opisyal sa pagpresentar og bag-ong nadiskobrehan nga mga ebidensya o pagmatuod sa bisan unsang seryuso nga sayop sa kamatuoran o balaod nga maghatag og rason aron balihon ang nauna niining hukom.
“The arguments propounded are in essence a mere reiteration of the arguments already scrutinized and exhaustively discussed in the assailed Consolidated Decision,” dugang sa Consolidated Order. / CDF