Gipahimangnuan sa NBA si Wemby

Gipahimangnuan sa National Basketball Association (NBA) si San Antonio Spurs superstar Victor Wembanyama human kini nakasupak sa media access rules sa liga.
Human sa kapildihan sa Spurs batok sa defending champion Oklahoma City Thunder sa Game 5 sa Western Conference finals series, 127-114, wala nagpainterbyu sa reporters si Wembanyama, kinsa igo lang nimugna og 20 puntos sa duwa.
Sa kasaysayan, ubay-ubay na sab nga mga magduduwa ang nasilutan sa NBA tungod ning salaod lakip na niini si Miami Heat star Jimmy Butler. / Gikan sa wires