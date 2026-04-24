Superbalita Cebu

Gipahimangnuan sa PBA si Abueva

Published on

Gipahimangnuan ni Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial si Converge FiberXers forward Calvin Abueva nga pahamtangan siya og mas bug-at nga silot kon makahimo na sab siya og laing salaod sa nagpadayong Season 50 Commissioner’s Cup.

Si Abueva gipamulta og P20,000 gumikan sa iyang pagsiko ni Magnolia Hotshots big man Zavier Lucero atol sa kapildihan sa FiberXers, 94-106, niadtong Dominggo, Abril 19.

Nangayo man tuod og pasaylo si Abueva sa iyang nahimo apan wala siya nakaikyas sa silot.

Ikaduha na kining higayon ning maong komperensiya nga gipamulta si Abueva sa PBA og P20,000. / ESL

