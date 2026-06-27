Gipahugtan sa DepEd ang siguridad sa tunghaan, pagkontra sa bullying

MANILA – Gipahugtan sa Department of Education (DepEd) ang seguridad sa mga tunghaan sa tibuok nasod, gipalig-on ang pagbatok sa bullying, ug gipauswag ang mga mekanismo sa proteksyon alang sa mga tinun-an human sa nahitabong pagpamusil sa usa ka pampublikong tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Hunyo 22, 2026.
Sa usa ka news release ning Biyernes, Hunyo 26, 2026, gipahibalo ni Education Secretary Sonny Angara ang paglusad sa School Safety Campaign, usa ka komprehensibo nga paningkamot aron masiguro nga magpabilin nga luwas ang mga tunghaan samtang gipauswag ang madasigong palibot alang sa mga magtutungha pinaagi sa mas lig-on nga mga mekanismo sa pagpugong, pagtaho, pagtubag, ug pagpatigbabaw.
“We are moving with urgency because protecting our children is our absolute priority, and as President Bongbong Marcos always emphasizes, our schools must strictly remain safe zones for learning,” matod ni Angara.
Asoy ni Angara nga aron masiguro ang malampusong pagpatuman sa programa, ang DepEd nakigtinabangay sa mga tunghaan, mga ginikanan, mga local government units (LGUs), mga ahensya sa pagpatuman sa balaod, ug mga stakeholder sa komunidad aron mapalig-on ang koordinasyon sa nagdaiyang mga sektor ug epektibong matubag ang mga kabalaka sa seguridad.
Ubos niini nga inisyatiba, ang DepEd nagpatuman og nagkadaiyang mga lakang sa seguridad sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok nasod, lakip na ang pagpadala og mga handheld metal detector, mas estrikto nga sistema sa pagdumala sa mga bisita, regular nga pag-inspeksyon sa mga bag, gipalapad nga coverage sa closed-circuit television (CCTV), ug ang estratehikong pagpahimutang sa personnel sa seguridad.
Ang departamento nagpahigayon na karon og mga safety audit aron masusi ang imprastraktura sa tunghaan. / PNA