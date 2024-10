Gipahunong sa LTO ang bag-ong kamanduan

Gisuspenso sa Land Transportation Office (LTO) ang ilang kamanduan nga nagpahamtang og multa sa mga pumapalit ug namaligya og mga segunda mano nga sakyanan nga napakyas pagrehistro dayon sa ilang mga transaksyon sa gobiyerno.

Ang hepe sa LTO Vigor Mendoza II niisyu og memorandum niadtong Miyerkules, Oktubre 23, 2024, nga nag-ingon nga ang Administrative Order (AO) VDM 2024-046, o ang “Guidelines in the Immediate Transfer of Ownership of Motor Vehicles with Existing Registration,†suspensuhon hangtod sa dugang nga pahibalo.

"In the best interest of service and to clarify certain provisions for better implementation, as well as to lengthen the compliance period and allow more time to widen the information dissemination, the effectivity of AO VDM 2024-046 is held in abeyance until further notice," tipik sa mando.

"To prevent the rampant increase in unregistered, unrecorded, double or multiple sales of motor vehicles; sale by means of open deed of sale and unregistered motor vehicles, the LTO has taken measures to prevent these issues," tipik sa EO.

Ang sakop sa mando mao ang tanan nga mga sakyanan, lakip ang mga de kuryente ug hybrid nga mga sakyanan, nga adunay rehistrasyon, bisan duha o tulo nga ligid nga mga sakyanan.

PANAWAGAN

Niadtong Huwebes, Oktubre 24, si Sen. Raffy Tulfo, chairman sa Senate committee on public services, nipadayag og katagbawan nga gisunod sa LTO ang iyang rekomendasyon nga suspensuhon ang pagpatuman sa Administrative Order AO-VDM-2024-046, nga naglatid sa bag-ong guidelines.

Kahinumdoman nga atol sa hearing sa Public Services Committee niadtong Oktubre 23, gikuwestiyon ni Tulfo ang kakuwang sa tukmang information dissemination bahin sa bag-ong AO ug ang dakong bayrunon nga gipahamtang sa mga mamaligyaay ug pumapalit nga napakyas sa pag-report sa halin ug pagbalhin sa mga rehistrasyon sa sakyanan sulod sa pipila ka adlaw sa transaksyon.

Sa pagkonsiderar sa mga lapses sa AO, si Tulfo miawhag sa LTO sa paghunong sa pagpatuman sa bag-ong AO ug pag-isyu og bag-o nga adunay klarong sistema, ingon man ang tukmang information dissemination uban sa nasudnong sirkulasyon, lakip na ang mga mantalaan, telebisyon, radyo, ug social media, aron likayi ang kalibog sa tanang partido nga nahilambigit ug hatagi sila og igong panahon sa pagtuman sa pagbalhin sa mga kinahanglanon sa pagpanag-iya, ang pamahayag nag-ingon.

Dugang ni Tulfo nga kinahanglan nga tangtangon ang mga silot sa mga tag-iya og sakyanan nga adunay mga transaksyon nga nahitabo sa wala pa ang pagpagawas sa AO.

Pipila lang ka oras human nanawagan si Tulfo nga usbon ang kontrobersiyal nga AO, ang LTO niluwat og memorandum nga nagsuspenso sa kamanduan ug nimando sa LTO Executive Secretary nga mosumiter og amended version sa AO.

"This is a step in the right direction, but I will continue monitoring the amendments to ensure that they will craft an AO with a well-defined system," matod ni Tulfo. / CAV