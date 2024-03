Gipainom naluya, nakatu’g, ‘gilugos’

Nagpatabang sa Carbon Po­lice Station ang usa ka 14 anyos nga dalagita human, matod pa, siya lugosa sa lalaki nga iyang nakaila pinaagi lang sa social media.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter nga nisaysay ang biktima ngadto sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk (WCPD) nga gidala siya sa ilawom sa viaduct sa Cebu South Coastal Road (CSCR) sa South Road Properties (SRP) alas 7 sa gabii sa Huwebes, Marso 14, 2024.

Samtang nag-estorya sila sa dapit, sumala sa dalagita, gipainom siya og softdrinks hangtod nga siya nakatulog.

Sa iyang pagmata, iyang gibati ang paghapdos sa iyang kinatawo samtang gihubo na ang iyang underwear.

“According sa iyaha gi kuan daw ni siya kanang gipainom og softdrinks then after ana murag nawalaan na siyag kuan panimuot. Nakatulog then only to find out daw the time nga nibangon siya naa na daw siyay dili maayong gipamati sa iyahang lawas, labi na gyud sa iyahang kinatawo,” matod ni Rafter.

Dugang ni Rafter nga gipahiling ang biktima sa mga sakop sa WCPD sa Carbon Police Station sa Pink Room sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSSMC) aron masayran kon tinuod bang nahilabtan ang biktima.

Lakip sa ilang pangsubayon ang pangangkon nga gidala siya sa usa ka lugar pinaagi sa pagpakighinabi sa mga tawo nga naa sa palibot ug kon duna bay mga kuha sa CCTV camera sa dapit.

Samtang mohimo og imbestigasyon ang kapulisan, ila kining ipaubos sa stress debriefing human makita sa panagway niini nga na trauma pa sa hitabo.

Wa na makahatag og dugang kasayuran ang dalagita tungod kay kanunay maghilak nga gituohan sa kapulisan nga tungod sa nahitabo kaniya.