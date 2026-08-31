Gipakaging sa Gilas ang Iran

Ubay-ubay ang makonsiderar nga mga bayani sa pagbangon sa Gilas Pilipinas gikan sa 13 puntos nga pagkalubong aron pakagingon ang gikahadlukang puwersa sa Iran, 68-56, niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 30, 2026, sa pagtiklop sa 4th window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Sila si Dwight Ramos, Kai Sotto, Juan Gomez de Liaño, ug AJ Edu pulos mabayanhinong nakatampo sa kadaugan sa bisan asa nga departamento.
Gipangulohan ni Ramos ug de Liaño ang kadaugan pinaagi sa ilang 16 puntos matag usa, niamot og 13 puntos si Sotto, samtang nidugang og walo ka puntos si Edu.
Wa man tuod kaayo ningsulbong sila si Sotto ug Edu sa opensa apan ang ilang depensa sa ilawom nakahatag gyud og dakong problema sa Iran sa kinatibuk-ang duwa. Nakalangat sab og 16 rebounds si Sotto samtang walo ka rebounds ang nahimo ni Edu.
“We just believed in each other, so whoever is out there on the court, it looks like they’re playing with confidence,” matod ni Ramos nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Ang Gilas nga ningbuntog sa Jordan pinaagi sa overtime, 82-81, sa premiro nilang tahas ning maong window, nagsalimoang sa pagsugod ug nabiyaan sila og 13 puntos sa 1st quarter pa lang.
Hinuon, hinayhinay nga ninggukod ang Gilas hangtod nga nailog nila ang labaw, 36-34, sa halftime.
Human niini, grabe na ka sikit ang kombati apan sa hinapos nga bahin, kalit lang nakabulhot ang opensa sa Gilas aron iselyo ang 12 puntos nga kadaugan.
Ang Gilas nagpabilin gihapon sa ikalimang dapit sa sa six-team Group E dala ang 4-4 nga rekord.
Hinuon, nakasikit na ang Gilas sa Iran ug Jordan nga maoy naglingkod sa ikatulo ug ikaupat nga dapit nga pulos naggunit og 5-3 nga rekord.
Nag-una ning grupoha mao ang Australia (8-0), ikaduha ang New Zealand (6-2), ug nangiwit ang Syria (2-6).
Aduna pa’y nahabiling duha ka windows ug human niini, ang mopatigbabaw nga tulo ka teams sa Group E ug hasta sa Group F mao ang maka-qualify sa FIBA World Cup nga ipahigayon sa sunod tuig sa Doha, Qatar.
Ang No. 4 team nga mas maayo og rekord kompara sa pikas grupo maka-qualify sab.
Ang mokompleto sa qualifiers gikan sa Asia mao ang Qatar nga gihatagan na daan og puwesto isip host country.
Puntos matag usa:
Gilas Pilipinas (68) — Gomez de Liaño 16, Ramos 16, Sotto 13, Edu 8, Quiambao 6, Fajardo 6, Perez 3, Thompson 0, Newsome 0.
Iran (56) — Sheikhi 21, Amini 7, Aghajanpour 6, Monji 5, Girgoorian 5, Heydari 4, Jafari 4, Taheri 2, Kazemi 2, Zangeneh 0, Jamshidi 0, Aliakbari 0. Quarterscores: 7-18, 36-34, 49-47, 68-56. / ESL