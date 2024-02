Gipakaging sa Lakers ang Celtics

Bisan wala ang ilang duha ka mga lider nga sila si LeBron James ug Anthony Davis, ang Los Angeles Lakers nakamaneho gihapon pagposte og makapakaging nga kadaugan batok sa hosts Boston Celtics, 114-105, ning Biyernes, Pebrero 2, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si James, kinsa usa ka four-time MVP, wala nakaduwa gumikan sa iyang left ankle injury samtang si Davis adunay gipamating sakit sa iyang Achilles tendon ug wa nga bat-ang.

Sa pagpadaplin nila ni James ug Davis, ang sentimento sa kadag­hanan nga walay dag-anan ang Lakers batok sa Celtics, nga maoy nag-una sa Eastern Conference.

Apan imbes nga mous-os ang ilang abaga, ang nahabiling mga magduduwa sa Lakers ningkayod og maayo pinangulohan ni Austin Reaves.

Nipakatap si Reaves og kaugalingon niyang season-high 32 puntos lakip na niini ang iyang career-high pito ka three-pointers aron agakon ang Lakers.

Ningdugang og 16 puntos matag usa sila si D’Angelo Russell ug Jaxson Hayes samtang niamot og 15 puntos si Rui Hachimura.

“We’re all talented players. And this was an opportunity to show the world what you can do,” matod ni Reaves.

Alang sa Lakers, mao kini ang labing nindot nilang kadaugan sa 2023-24 season.

Ang Celtics gipangulohan ni Jayson Tatum pinaagi sa iyang 23 puntos samtang ning-amot og 17 puntos matag usa sila si Sam Hauser ug Kristaps Porzingis.