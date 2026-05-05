Gipakaging sa Wolves ang Spurs

Gipakaging sa Minnesota Timberwolves ang host San Antonio Spurs, 104-102, sa Game 1 sa ilang Western Conference semi-finals series kagahapon, Martes, Mayo 5, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Gipangulohan ni Julius Randle ang Timberwolves pinaagi sa iyang 21 puntos samtang nitampo og 18 puntos si Anthony Edwards sa iyang pagbalik og duwa gikan sa pagkaangol.
Si Edwards, kinsa nakasinati og bun-og sa bukog sa iyang wa nga tuhod sa Game 4 sa 1st round series batok sa Denver Nuggets niadtong Abril 26, gilauman nga dili pa unta makabalik ning duwaa sa inisyal nga pagbanabana.
Apan tungod kay paspas ang iyang pagpaalim, nakabalik pagduwa si Edwards ug ang iyang presensya tataw nga nakadugang og kadasig sa iyang mga kauban sa pagposte og 1-0 nga bintaha ning best-of-seven series.
Ningtampo og 16 puntos matag usa sila si Jaden McDaniels ug Terrence Shannon Jr. samtang ning-amot og 12 puntos matag usa sila si Naz Reid ug Mike Conley alang sa Timberwolves.
Si Edwards, kinsa niduwa isip reserve player tungod kay gikan pa kini sa pagkaangol, wala pa kaayo nakadiskarte sa nag-unang tulo ka quarters.
Apan human niini, kalit lang nanginit ang opensa ni Edwards ug nakaamot siya og 11 sa nag-unang 19 ka puntos sa Timberwolves sa 4th quarter.
Gikan sa sikit kaayo nga kombati gikan sa sinugdanan, ang Timberwolves nakaginhawa luagluag dihang nakaposte sila og 95-86 nga labaw sa nahabiling 4:42 minutos.
Nakasikit pa man tuod og balik ang Spurs apan wala nila nahingpit ang ilang pagbangon.
Ning sangkaa, wala nakaarte og maayo ang duha sa labing mga sinaligan sa Spurs nga sila si Victor Wembanyama ug De’Aaron Fox, kinsa igo lang nagkumboya og 21 puntos – 11 kang Wembanyama ug 10 kang Fox.
Sa laing duwa, gipangkusokuso sa host New York Knicks ang Philadelphia 76ers, 137-98, sa Game 1 sa ilang Eastern Conference semi-finals series.
Nagpakatap og game-high 35 puntos si Jalen Brunson aron pangulohan ang Knicks. / Gikan sa wires