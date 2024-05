Gipakamang ni Suganob ang hapon

Human sa lain niyang dalaygong kadaugan, si kanhi world title challenger Regie Suganob andam na manuktok pagbalik alang sa world title.

Mao kini ang gipadayag sa nagdumala ni Suganob human nadepensaan sa gitawag og “Filipino Phenom” ang iyang World Boxing Oganization (WBO) Global light flyweight title pinaagi sa 8th round TKO nga kadaugan batok kang Japanese Kai Ishizawa sa main event sa “Kumong Bol-anon XV” promotion niadtong Martes, Abril 30, 2024, sa Holy Name University Barder Gym sa Tagbilaran City, Bohol.

“Mao ni ang iyang impressive performance, so far,” matod ni PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot sa interbyo sa media human sa away.

“Hopefully, makuha mi at least sa No. 2 or No. 1 nga maka-mandatory mi,” matod ni Podot.

Gipasabot ni Podot nga nagpadala na sila og suwat sa WBO kaniadto aron makaaway alang sa WBO interim belt apan gipahuwat pa sila kay niadtong higayuna, paingon pa nga modepensa si Puerto Rican Jonathan Gonzalez sa iyang WBO light flyweight belt batok sa kababayang si Rene Santiago.

“Karon kay nidaug man si Gonzalez (UD), maghuwat mi nga matagaan og oportunidad nga makaaway niya,” dugang ni Podot.

Sa laing bahin, nagkana­yon si Suganob nga dako ang iyang kalipay nga midaug siya batok kang Ishizawa ug wala siya nagdahom nga iyang ki­ning mapatumba.

Matod ni Suganob nga naapektuhan ang iyang away dihang nahitabo ang accidental headbutt sa sayong bahin sa away nga maoy hinungdan nga nagisian siya sa agtang ug kanunay mag-agas ang dugo sa pagpadayon sa away.

Sa 8th round, unang gitumba ni Suganob si Ishizawa pinaagi sa solidong left hook nga niigo sa ulo sa bisitang boksidor.

Nakabarog pa man tuod si Ishizawa apan natumba kini pagbalik human gipauwanan ni Suganob og kumbinasyon sa mga kumo sa ika-2:38 minutos nga marka.

Ning higayuna, giundang na ni international referee Danrex Tapdasan ang away.

Taodtaod pa una nakabangon si Ishizawa ug gigamitan kini og stretcher aron mapagawas sa ring.

Si Suganob nisaka sa 15-1, 5KOs nga rekord samtang si Ishizawa natagak sa 11-4, 10KOs nga baraha.

Sa co-feature bout, midaog si Shane Gentallan (9-1, 5 KOs) pinaagi sa unanimous decision batok ni Indonesian Wandi Priman Hulu (2-2-1).

Sa laing bahin, ningdaog nbasila si Althea Shane Pores (4-0-1, 1O) and Southeast Asian Games medalist Renz Dacquel (3-1-1, 2 KOs)

Sa lain pa nga mga away, niresulta sa split draw ang away sa babayeng mga boksidor nga sila si Althea Shane Pores ug Southeast Asian Games medalist Renz Dacquel (3-1-1, 2 KOs). / ESL