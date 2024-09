Gipalapdan nga ospital sa Bogo City, dugang pasyente maatiman

Gilauman ang mas daghang mga pasyente nga mahimong ma-accomodate sa Cebu Provincial Hospital sa dakbayan sa Bogo human nga gipalapdan ang edipisyo niini ubos sa pangan ni anhing Fourth District Board Member Horacio “Raci” Franco.

Gipangulohan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug Bogo City Mayor Carlo Jose Martinez ang inauguration sa bag-ong na kompleto nga extension building, Septiyembre 26.

Ang maong edipisyo gipundohan og moabot P363 milyones diin ang P342.4 milyones naggikan ubos sa opisina sa mga senador nga sila si Risa Hontiveros, Koko Pimentel, Loren Legarda ug JV Ejercito; lakip usab sa nilang kanhi senador Sonny Angara, Kiko Pangilinan ug Bam Aquino.

Gikan sa 100 bed capacity, giisa na sa 226 beds ang mahimong maka-accommodate og pasyente ilabi na nga gi-accredit usab sa Department of Health (DOH) ang maong hospital sa Level II.

Subay sa una nang gisaad ni Garcia, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo maoy mogahin og pundo alang sa mga gikinahanglan nga ekipo ug dugang medical personnel sa hospital.

Gisugdan pagpanday ang maong edipisyo sa 2018 apan nadelatar kini gumikan sa miigo nga pandemya sa nasod.

Si Garcia sa iyang bahin mihinumdom sa dedikasyon ug dakong tinguha ni Franco sa mga konstituente niini.

“This huge infrastructure, this legacy, is the most fitting testimonial to the jewel of a person that Raci was,” matod ni Garcia niadtong Septiyembre 26. “Let no one forget that once there lived a man who dedicated his life to the fourth district of Ceby. That man has left his lasting legacy behind,” dugang niya.

Gawas sa edipisyo, gi-inagurahan usab sa samang higayon ang bag-ong computerized tomography scan (CT-Scan) sa CPH-Bogo. / ANV