Gipalig-on sa Cebu City, Mandaue ang kasabutan sa pagsulbad sa baha

GIPALIG-ON sa mga Siyudad sa Sugbo ug Mandaue ang ilang kasabutan nga magtinabangay sa pagsulbad sa problema sa baha ug rehabilitasyon sa sapa pinaagi sa pagpadayon sa programang “Beyond Borders” niadtong Miyerkules, Septiyembre 17, 2025.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival ug Mandaue City Mayor Thadeo Jovito Ouano nipirma og hiniusang kasabotan para sa Beyond Borders 4.0.
Kini usa ka kolaborasyon tali sa duha ka siyudad nga nagtinguha og long-term solution sa balik-balik nga pagbaha nga nakahasol sa duha ka dakbayan, ilabina sa mga sapa sa Butuanon ug Mahiga.
Ang kasabutan nga unang gilusad upat ka tuig na ang nilabay sa nangaging mga administrasyon, naglakip sa lokal nga kagamhanan, nasudnong ahensya, akademya, ug pribadong sektor nga kauban sa pagmugna og malungtarong paagi aron masulbad ang problema sa baha sa Metro Cebu.
Matod ni Archival ang Dakbayan sa Sugbo nga naa sa upstream adunay dako nga papel sa pagpaminos sa baha nga masinati sa Mandaue, nga naa sa ubos nga bahin.
Apil sa mga lakang nga gipatuman ang pagbutang og mga catchment systems ug gabion dams aron makontrol ang agos sa tubig.
Duha ka gagmay nga dam ang natukod na sa Barangay Pulangbato ug gikatakdang mahuman sa sayong bahin sa Nobiyembre.
“Imbis nga buhian tanan ang tubig sa usa ka higayon, kini nga mga catchment makatabang sa pag-regulate sa agos aron maminusan ang pagbaha,” pasabot ni Archival.
Dugang niya, ang mga basura gikan sa taas nga bahin makatampo sa pagbara sa mga sapa sa Mandaue.
Ang Cebu City andam nga mamutang og mga early warning systems alang sa baha, nga dakong benepisyo sa Mandaue.
Gibutyag ni Archival nga ang Mandaue maoy mohatag sa mga himan, samtang ang Cebu City maoy mo-assign og mga tawo nga mo-operate ug mo-monitor niini.
Gihangop ni Ouano ang gipalig-on nga kasabutan ug gipunting nga importante kaayo ang kolaborasyon tungod kay ang Mandaue maoy kanunayng mag-antos sa baha.
Ang mosunod nga mga proyekto ang giila nga prayoridad: rehabilitasyon sa Sapa sa Mahiga. mga proyekto sa Subangdaku Bridge, pagpaayo sa agianan, paglimpyo sa sapa, pagtukod og mga catchment facilities sa taas nga bahin sa Butuanon River, rehabilitasyon ug pagpalambo sa mga luna sa daplin sa sapa, pagbutang og early warning systems para sa Sapa sa Butuanon ug Mahiga, pagpalig-on sa solid waste management ug pagbutang og mga basurahan nga trap, pag-review ug pagpaayo sa drainage masterplans sa Sugbo ug Mandaue. / CAV / ABC