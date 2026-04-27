Gipamulta sa NBA sila si Jokic, Randle

Gipamulta sa National Basketball Aassociation (NBA) sila si Nikola Jokic sa Denver Nuggets ug Julius Randle sa Minnesota Timberwolves gumikan sa ilang pagkahilambigit sa kagubot sa Game 4 sa ilang Western Conference first round series sa Playoffs.
Mobalor og $50,000 ang gipahamtang ngadto kang Jokic samtang $35,000 kang Randle.
Sa gitumbok nga duwa, gipangkitkit sa Timberwolves ang Nuggets, 112-96, nga naghatag kanila og 3-1 nga bintaha sa best-of-seven series.
Magsangka og balik ang duha ka mga kampo karong Martes, Abril 28, 2026 (PH time), sa Game 5. / Gikan sa wires