Gipaneguro ni Fajardo nga andam na siya inig sugod sa PBA 50th season

Gipaneguro sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo nga hingpit na siyang maalim gikan sa calf injury ug maandam na siya alang sa Philippine Basketball Association (PBA) 50th Season nga sugdan karong Oktubre 5, 2025, sa Smart Araneta Coliseum.
Mao kini ang gibutyag ni Fajardo sa pagpakighinabi sa Superbalita Cebu atol sa 25th Cebu Schools Athletic Foundation inc. (Cesafi) Hall of Fame Awarding Ceremony niadtong Huwebes sa gabii, Septiyembre 11, sa New Cebu Coliseum diin usa siya sa mga gipasidungggan.
“Okey na man, ready na ko,” matod sa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters.
Atol sa usa ka exhibition game tali sa alumni sa Webmasters ug University of the Visayas (UV) Green Lancers niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, naa si Fajardo apan segundos lang human sa opening jumpball, nigawas ra dayon kini sa korte.
Wala niahat si Fajardo pagduwa niadtong higayuna gumikan kay bag-uhay pa lang naalim ang iyang angol, nga iyang nasinati niadtong Hunyo. /ESL