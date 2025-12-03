Gipanghatag nga bonus sa Kapitolyo gikuwestiyon

Nadiskubrihan sa Commission on Audit (COA) nga nipagawas ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo og kapin P136 milyunes sa mga bonus ug insentibo niadtong 2024 nga walay kompletong dokumentasyon.
Usa sa nadiskubrihan sa COA ang Program on Awards and Incentives for Services Excellence (Praise) Bonus kantidad og P38.28 milyunes.
Gihatag kini sa tanang regular ug casual nga empleyado bisan og walay resolusyon sa Praise Committee ug walay dokumento nga nagpamatuod nga gikan sa savings.
Duna sa’y Collective Negotiation Agreement (CNA) Incentive mobalor og P31.925 milyunes bisan wa’y gipakita nga CSC registration sa CNA sa empleyado.
Ang COA niingon nga wa’y kopya sa CNA ug wa’y pruweba nga naabot ang 75 porsiyento sa target sa 2024 isip eligibility nga gikinahanglan.
Apil sa nasakpan ang Compensation Premium sa Job Order (JO) Personnel mobalor og P66.19 milyunes.
Gi-label ang P27.96 milyunes sa payroll isip Service Recognition Incentive (SRI), bisan og dili eligible ang JO sa SRI.
Nakahatag og parehas nga P8,000 premium sa tanang JO pero walay computation nga nagpakita nga gisunod ang 20 porsiyento nga limitasyon pinasikad sa suweldo sa gobiyerno. Girekomendar sa COA nga isumiter sa lalawigan ang tanang gikinahanglang dokumento aron ma-vérify ang mga bayad.
Ang OIC–Provincial Accountant nipasalig nga i-forward ra ang mga gikinahanglan dokumento sa COA. / CDF