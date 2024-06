Gipanulti ni Kyrie paingon sa sakto

Human naangkon sa Dallas Mavericks ang division title sa hinapos nga bahin sa 2023-24 regular season sa National Basketball Association (NBA), nagkanayon ang ilang pambatong pointguard nga si Kyrie Irving nga nagsugod pa lang pagpagawas og kabangis ang Mavericks.

Ning puntoha, nagpaingon sa saktong direksyon ang gibatbat ni Irving ug nakasulod sila sa NBA Finals batok sa Boston Celtics.

“That’s the type of confidence that I felt the majority of this playoffs, just no matter what’s going on. Our words of affirmation and positivity go a long way,” matod ni Irving. / AP