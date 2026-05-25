Gipapriso sa silingan kay nag-amok

Gipapriso sa mga silingan ang usa ka 34-anyos nga lalaki human giingo'ng nag-amok ug nanghulga sa iyang mga silingan sa Sityo Puntod, Alaska, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa gabii, Mayo 24, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Carlo, samtang ang nagpadakop kaniya mao ang iyang silingan nga si alyas Mark, 47 anyos, kinsa nagtrabaho isip usa ka mason.
Subay sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nahitabo ang insidente alas 7:00 pasado sa gabii.
Daling niresponde ang mga kapulisan human nadawat ang reklamo gikan sa mga residente.
Nasayran nga kalit lang nag-maoy si Carlo ug nibuhi og mga dautang pulong, diin nisangpot kini sa pagpanghulga nga nakahatag og kakuyaw sa mga residente sa lugar.
Wala pa siya makontento, nagsiyagit-siyagit sab ang suspek ug dili na mopatuo bisan pa man og gibadlong sa iyang mga silingan.
Sumala sa mga nagpuyo sa maong dapit, nailang saputon ug bisyuso ang suspek, hinungdan nga daghan siya og kontra.
Kasamtangan nang gibalhog si Carlo sa selda sa Mambaling Police Station ug gipaabot nga mag-atubang og mga kasong Alarm and Scandal ug Grave Threats. / JDG