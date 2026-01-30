Gipasanginlan nga nangawat og ariyos sa boarder, gidakop

Nabalhog sa Inayawan Police Station ang 28-anyos nga ulitawo human gipasanginlan nga nangawat og ariyos sa usa ka boarder sa may Barangay Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo mga alas 8:00 pasado sa buntag niadtong Huwebes, Enero 29, 2026.
Nailhan ang dinakpan nga si alyas Boy, kanhi bus konduktor, nagpuyo sa naasoy nga dapit. Sa gihimong imbestigasyon, nasayran nga ang biktima nag-abang sa balay sa maguwang sa suspek.
Matod pa nga niadtong higayona, gikan naligo ang 17-anyos nga biktima sa pansayan apan nahabilin ang iyang ariyos nga iyang gihubo og gibutang duol sa inoduro.
Giingon nga si Boy ang sunod nga nigamit sa pansayan hinungdan nga siya ang napasanginlan nga maoy nikuha sa maong alahas nga nagkantidad og P5 mil.
Sa dihang gikomprontasi sa biktima si Boy, nihimakak siya hinungdan nga nagpakitabang ang nauna sa kapulisan.
Atol sa pag-imbestigar ni Boy, nihimakak siya sa maong pasangil, apan niangkon nga nangawat siya og butane sa mama sa biktima niadtong buwan sa Disyembre sa miaging tuig.
Matod niya nga wa na lang siya nakiglalis dihang gipasanginlan nga nanguha og ariyos ug iya na lang gihunahuna nga mao ni ang bayad sa pagpangawat kaniadto.
Ikaduhang higayon na kini sa suspek nga napriso human nabilanggo kaniadto sa kasong physical injury. / JDG