Gipasawop ang Suns sa Nuggets

Nipuntos og floating jumper si Nikola Jokic sa nahabiling 12 ka mga segundos aron agakon ang Denver Nuggets ngadto sa makutas nga kadaugan batok sa host Phoenix Suns, 125-123, kagahapon, Miyerkules, Marso 25, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang nakapadaog nga puntos ni Doncic maoy labing mahinungdanon sa dagkong mga numero nga narehistro sa iyang triple-double nga 23 puntos, 17 rebounds ug 17 assists.
Sa kadaugan, napahugtan og gamay sa Nuggets ang ilang paggunit sa ikaupat nga luna sa Western Conference dala ang 45-28 nga rekord.
Mahinungdanon ang pagsulod sa top four sa matag conference kay maghatag kini og homecourt advantage inig sugod sa playoffs.
Sa ilang bahin, nagpabilin man tuod gihapon sa ikapitong luna sa West ang Suns dala ang 40-33 taliwala sa kapildihan apan nitiglom ang ilang purohan nga makakuha og garantiyang luna sa playoffs ug makalikay sa Play-in tournament.
Human sa regular season, ang top six sa matag conference mao ang makaderetso sa playoffs unya ang No. 7 hangtod No. 10 teams moagi sa Play-in tournament samtang ang uban manamilit og sayo.
Gikan sa 109-117 nga biya sa nahabiling kapin sa 3:00 ka mga minutos, ang Suns ninggukod ug ilahang natabla ang duwa, 123-123, human sa pullup jumper ni Devin Booker sa nahabiling 30 ka mga segundos.
Human napasulod ni Doncic ang iyang nakapadaog nga puntos, aduna pa unta’y kahigayunan ang Suns nga mailog ang kadaugan apan nasipyat lang si Booker sa iyang three-point attempt sa nahabiling duha ka mga segundos.
"Every game is a playoff game for us right now. Phoenix is a tough environment, especially with the way [Booker] is playing. We had to earn this one," matod sa usa sa mga pambato sa Nuggets nga si Jamal Murray, kinsa nitampo og 21 puntos sa kadaugan.
Ang Suns gipangulohan ni Booker pinaagi sa iyang 22 puntos samtang niamot og 21 puntos si Fil-Am Jalen Green. / Gikan sa wires