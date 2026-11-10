Gipasawop ni Wemby ang Suns

Nagpakatap og 40 puntos ang 7’4” nga higanteng si Victor Wembanyama sulod lang sa 25 ka minutos nga pagduwa aron agakon ang San Antonio Spurs ngadto sa dakong kadaugan batok sa hosts Phoenix Suns, 122-96, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Martes, Nobiyembre 10, 2026 (PH time).
Gawas sa iyang nagdilaab nga opensa, ang French superstar nimugna sab og 11 rebounds ug walo ka blocked shots, nga dako kaayo og natampo aron maangkon sa Spurs ang ikasiyam niining sunodsunod nga kadaugan human nila nasugdan ang season og duha ka sagunson nga kapildihan.
Ang Fil-Am star Dylan Harper nidugang og 17 puntos alang sa Spurs, nitampo og 15 puntos si De’Aaron Fox samtang ningtunol og 11 puntos matag usa sila si Julian Champagnie ug Harrison Barnes.
Ang Suns, nga ningsawop sa 3-6 nga rekord, gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 32 puntos, nihatag og 11 puntos si Khaman Maluach samtang ningtampo og pito ka puntos matag usa sila si Oso Ighodaro, Miles Bridges ug Dillon Brooks.
Sa pagpangulo nila ni Wembanyama ug Harper, ang Spurs nakalugnot gikan sa sikit nga kombati sa 1st half aron pagposte og 15 puntos nga labaw sa halftime, 61-45.
Nagpadayon ang kainit sa mga kamot nila ni Wembanyama ug Harper hangtod nga ilang nainat sa 25 puntos ang labaw sa Spurs sa 3rd quarter.
Wa pa gyud nakuntento ang Spurs ug ilang gipaburot sa 34 puntos ang ilang labaw, 104-70, sa sayong bahin sa 4th quarter human sa hansak ni Wembanyama.
Human niini, gipapahuway na sa Spurs si Wembanyama gumikan kay dayag nga kontrolado na kaayo nila ang duwa. / Gikan sa wires