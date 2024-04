Gipasawop og balik sa Wolves ang Suns

Nimugna og playoffs career best nga 25 puntos si Jaden McDaniels aron pangulohan ang laing kadaugan sa hosts Minnesota Timberwolves batok sa Phoenix Suns, 105-93, sa Game 2 sa ilang Western Conference 1st round series sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Abril 24, 2024 (PH time).

Sa kadaugan, nakaposte og 2-0 nga bintaha ang Timberwolves sa best-of-seven series.

Si Anthony Edwards, kinsa nitali og 33 puntos sa kadaugan sa Timberwolves sa Game 1, nalimitahan lang sa Suns og 15 puntos ning higayuna.

Sa pagbahar sa duwa ni Edwards, nagtambayayong ang iyang mga kauban aron tapakan ang haw-ang sa iyang opensa.

Ningmugna og 18 puntos matag usa sila si Mike Conley ug Rudy Gobert, niamot og 12 puntos si Karl-Anthony Towns samtang nitunol og 10 puntos si Nickeil Alexander alang sa Timberwolves.

“Everyone down the list has shown they’ll be willing to do whatever it takes to sacrifice whatever it is for betterment of the team,” matod ni Towns.

Ang Suns gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 20 puntos, nihatag og 18 puntos si Kevin Durant, nitampo og 15 puntos si Eric Gordon samtang nihatag og 14 puntos si Bradley Beal.

“When they’re scoring on us and we’re not getting the right stops, we can’t not be organized offensively,” asoy ni Suns coach Frank Vogel. “We had too many possessions like that.”

Ang magsunod du­ha ka mga duwa sa series motapon sa balwarte sa Suns.

Sa laing duwa sa Wes­tern Conference, gi­bawsan sa Dallas Ma­vericks ang Los Angeles Clippers, 96-93, aron tablahon ang kaugali­ngon nilang series, 1-1.

Samtang sa Eastern Conference, gibawsan sab sa Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks, 125-108. / AP